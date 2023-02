Annulée en 2021 et 2022, la mythique randonnée Bourges-Sancerre revient le 19 février

Après 2 années d’absence - pandémie oblige, la randonnée sera de retour dimanche 19 février. Trois parcours seront comme d’habitude possibles. Avec d’abord les 56 km du Bourges-Sancerre. Les marcheurs partiront samedi à minuit depuis la place Etienne Dolet de Bourges et arriveront le lendemain matin à Sancerre. « On espère qu’il y aura du beau temps, Sancerre est magnifique sous le ciel bleu », rappelle Michel Fouquenet, président des cyclotouristes berruyers et coordinateur de la randonnée.

Autres parcours, de 29 km entre Morogues et Sancerre et une boucle autour de Sancerre (16,5 km). « La fin de parcours est assez vallonnée parce qu’il y a quelques côtes qui montent bien mais ces deux randonnées sont accessibles à tous » dit Michel Fouquenet.

Au total, 3500 randonneurs sont attendus. Des randonneurs qui repartiront avec un cadeau pour fêter les 70 ans de l’événement. « On le donnera au départ dès que les gens auront poinçonné leur carte de route ».

Les inscriptions sont possibles sur internet. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 33 35 89 04