Anouk envisage un duo avec Jeanne

La sortie du château de Dammarie-les-Lys marque souvent un tournant décisif. Pour Anouk, ancienne élève de la Star Academy, ce changement s’opère à grande vitesse, comme elle l’a confié dans une interview.

En quelques semaines, la jeune artiste s’est hissée parmi les candidats les plus suivis de l’histoire récente de la Star Academy sur les réseaux sociaux. Une ascension fulgurante qui la laisse sans voix. Elle avoue ne pas réaliser l’impact de ces chiffres, encore impressionnée par l’engouement du public autour de son parcours.

Un duo avec Jeanne en réflexion

Mais la révélation la plus marquante concerne l’après-Star Academy. Interrogée sur ses affinités au sein du château, Anouk confie clairement son envie de collaborer avec Jeanne. Un duo Anouk/Jeanne qui, selon elle, ferait sens aussi bien artistiquement qu’humainement.

Anouk décrit Jeanne comme un véritable pilier durant l’aventure. Leur complicité s’est construite au fil des semaines, nourrie par une sensibilité commune et une vision similaire de la musique.

Elle souligne le talent de Jeanne pour l’écriture et la composition, estimant qu’elles pourraient aborder ensemble des thématiques proches de leurs expériences personnelles. Pour les fans de la Star Academy, l’idée d’un duo Anouk Jeanne suscite déjà beaucoup d’enthousiasme.

Si aucun projet concret n’est encore officialisé, cette déclaration montre qu’Anouk réfléchit activement à la suite de sa carrière.

La jeune chanteuse se projette désormais au-delà du programme, tout en restant très attachée à ses camarades encore en compétition.

Anouk confie d’ailleurs ressentir un manque depuis son départ. Léa, Ambre, Sarah, Bastiaan ou encore Victor restent très présents dans son esprit. Elle se réjouit déjà de les retrouver lors de la tournée officielle de la Star Academy, moment qu’elle attend avec impatience.

Entre popularité naissante et projets artistiques en réflexion, Anouk semble prête à transformer l’essai. Son passage à la Star Academy pourrait bien n’être que le début d’une aventure musicale plus large, portée notamment par ce possible duo avec Jeanne.