Karl Bushby : l'incroyable tour du monde qui aura duré... 28 ans

Il y a 28 ans, Karl Bushby quittait le Chili avec une idée pour le moins ambitieuse : rejoindre son pays natal, l’Angleterre, en faisant le tour du monde… à pied. Depuis 1998, l’aventurier britannique avance donc sur les routes du globe dans le cadre de son expédition baptisée « Goliath ».

Au total, son parcours représente près de 40 000 kilomètres. Une aventure qui devait initialement durer une dizaine d’années, mais qui s’est considérablement prolongée. Crise économique, pandémie, difficultés administratives ou encore problèmes de visas ont plusieurs fois interrompu son périple.

Son parcours n’a d’ailleurs rien d’une simple randonnée. En 2006, Karl Bushby a notamment traversé le détroit de Béring à pied et à la nage, avant d’être détenu pendant 55 jours en Russie. Les autorités russes le soupçonnaient alors d’espionnage.

Aujourd’hui, l’aventurier est enfin arrivé en France. Il se trouve dans le nord du pays, à quelques dizaines de kilomètres seulement de l’Angleterre. Mais c’est précisément là que son expédition prend une tournure inattendue.

Son projet était de traverser le tunnel sous la Manche à pied. Problème : Getlink, l’entreprise qui exploite le tunnel, refuse de le laisser emprunter cet itinéraire pour des raisons de sécurité. Impossible donc de simplement poursuivre son voyage comme il l’a fait pendant près de trois décennies.

Il pourrait alors être contraint de… nager. Une dernière difficulté s'offre donc au Britannique, qui a déjà relevé ce défi en traversant notamment la mer Caspienne à la nage, entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan.

Il lui reste donc cette dernière difficulté avant d’atteindre son objectif : Hull, en Angleterre. Après près de 40 000 kilomètres, plus de 10 000 jours de voyage et 28 années d’efforts, son tour du monde pourrait finalement se terminer non pas à pied, mais dans l’eau.