Mosimann déjà absent du deuxième prime de la Star Academy ?

La nouvelle saison de la Star Academy n’a pas encore commencé que l’emploi du temps de son nouveau directeur intrigue déjà. Après trois saisons à la tête du château, Michael Goldman a décidé de passer la main à Mosimann, lui-même ancien vainqueur du télé-crochet.

Un retour particulièrement symbolique pour celui que le public avait découvert sous le nom de Quentin Mosimann. Désormais, c’est lui qui doit accompagner les nouveaux élèves et commenter leurs prestations aux côtés du corps professoral lors des primes.

Mais une question se pose : pourra-t-il réellement être présent chaque semaine ?

La nouvelle saison devrait débuter samedi 10 octobre, date que Nikos Aliagas avait semblé révéler prématurément sur les réseaux sociaux avant de modifier son message. Une semaine plus tard, le samedi 17 octobre, Mosimann a déjà un engagement difficilement compatible avec le direct : un concert au Zénith de Paris.

Que fera TF1 pour le deuxième prime de la Star Academy ?

Pour l’instant, rien n’indique comment cette incompatibilité d’agenda sera gérée. Mosimann pourrait être absent du deuxième prime, mais une autre possibilité serait un changement exceptionnel du jour de diffusion, avec par exemple un prime avancé au vendredi 16 octobre. Aucune de ces options n’est toutefois confirmée à ce stade.

Et ce n’est pas la seule date qui pourrait poser question. Le samedi 24 octobre, soit une semaine plus tard, Mosimann est également annoncé au festival Insolent de Lorient.

Le calendrier définitif de la Star Academy permettra donc de savoir comment TF1 compte articuler les activités de DJ de son nouveau directeur avec sa présence dans l’émission.

Une certitude se dessine en revanche concernant cette nouvelle promotion : Vianney en sera le parrain. Le chanteur succède ainsi à Charlotte Cardin et Ed Sheeran, qui avaient accompagné la précédente édition.

Entre un nouveau directeur particulièrement occupé, un nouveau parrain et plusieurs changements encore attendus parmi les professeurs, cette nouvelle saison de la Star Academy commence déjà à susciter de nombreuses questions avant même l’entrée des élèves au château.