Eva remplit l’Olympia en moins de 24 heures

La rentrée s’annonce chargée pour Eva. Après avoir défendu ses chansons dans plusieurs festivals cet été, la chanteuse annonce le Summer Girl Tour, une tournée qui lui permettra de présenter sur scène l’univers de son dernier album.

Au programme : dix concerts en France et au Luxembourg, avec un rendez-vous particulièrement symbolique à Paris. Eva se produira à l’Olympia le 2 mars 2027, une salle qu’elle rêvait manifestement de conquérir.

Et ses fans n’ont pas attendu : toutes les places pour cette date parisienne se sont écoulées en moins de 24 heures.

« OLYMPIA COMPLET !! Depuis toutes ces années... j’ai pas les mots. MERCI !! », s’est réjouie la chanteuse sur les réseaux sociaux.