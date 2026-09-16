Eva remplit l’Olympia en moins de 24 heures
Publié : 16 septembre 2026 à 10h10 par Iris
Eva poursuit son ascension avec le " Summer Girl Tour ", une nouvelle tournée de dix dates en France et au Luxembourg. À Paris, le succès est déjà au rendez-vous : son concert du 2 mars 2027, a affiché complet moins de 24 heures après l’ouverture de la billetterie.
La rentrée s’annonce chargée pour Eva. Après avoir défendu ses chansons dans plusieurs festivals cet été, la chanteuse annonce le Summer Girl Tour, une tournée qui lui permettra de présenter sur scène l’univers de son dernier album.
Au programme : dix concerts en France et au Luxembourg, avec un rendez-vous particulièrement symbolique à Paris. Eva se produira à l’Olympia le 2 mars 2027, une salle qu’elle rêvait manifestement de conquérir.
Et ses fans n’ont pas attendu : toutes les places pour cette date parisienne se sont écoulées en moins de 24 heures.
« OLYMPIA COMPLET !! Depuis toutes ces années... j’ai pas les mots. MERCI !! », s’est réjouie la chanteuse sur les réseaux sociaux.
Eva va faire vivre Summer Girl sur scène
Cette nouvelle tournée accompagnera Summer Girl, l’album dévoilé par Eva cet été. Un disque qui mêle pop dansante, atmosphères solaires et chansons plus intimes, et qui prolonge l’évolution artistique amorcée avec Page Blanche en 2024.
Le Summer Girl Tour permettra désormais de découvrir comment la chanteuse a imaginé cet univers pour la scène. Après les festivals de l’été, Eva s’apprête ainsi à retrouver son public dans le cadre de concerts entièrement consacrés à son répertoire.
La date parisienne possède forcément une saveur particulière. Remplir l’Olympia en moins d’une journée constitue une nouvelle étape pour l’artiste et témoigne de l’engouement qui accompagne actuellement son parcours.
Si le concert du 2 mars à Paris est déjà complet, les places pour les autres dates du Summer Girl Tour sont, elles, déjà en vente.