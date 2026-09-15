Julien Lieb annonce « Naufragé La suite », une réédition de son album pour le 16 octobre

Julien Lieb reprend la mer. L’ancien finaliste de la Star Academy a annoncé Naufragé La suite, une réédition pour prolonger le récit personnel commencé dans son premier album Naufragé, sorti en septembre 2025. Le disque avait permis à Julien Lieb de poser les bases d’un univers très intime, entre blessures, résilience et envie d’avancer.

Pour annoncer cette nouvelle étape, Julien Lieb a choisi des mots particulièrement symboliques, « On ne guérit pas de tout, mais on peut se reconstruire. Il y a un an, Naufragé racontait la tempête. Aujourd’hui, la traversée continue mais cette fois-ci vers la lumière. »

« Super-héros », un nouveau single avec Mr. Rain

Cette annonce arrive quelques jours après la sortie du single Super-héros, dévoilé vendredi dernier en collaboration avec l’artiste italien Mr. Rain. Le morceau est accompagné d’un clip réunissant les deux artistes. Une collaboration internationale qui vient donner une nouvelle dimension à son projet.

Après Le Jeu, Autrement ou encore Dis-moi où avec OTTA, Julien Lieb élargie son répertoire autour de Naufragé. Le chanteur continuera également de présenter l’album sur scène dans le cadre du Naufragés Tour qui se poursuit jusqu’en mars 2027. La précommande de Naufragé La suite ouvrira jeudi 17 septembre à 17h, avant sa sortie officielle le 16 octobre 2026.