Antilope VAN, des vans aménagés pour partir en vacances ou en week-end !

Prendre l’air, voyager sans limite et avec une totale liberté de déplacement. Chez Joué-lès-Tours Automobiles, Antilope VAN est devenu un incontournable sur ce secteur. « Choisir Antilope VAN, c’est faire le choix des circuits courts, nous mettons un point d’honneur à concevoir et fabriquer des véhicules avec des matériaux français garantissant robustesse et authenticité. Voyager doit être synonyme de liberté et de confort, c’est pourquoi nous proposons des vans 100% équipés à des prix très attractifs », explique Virginie Théot, responsable des achats pour Renault JTA.

Avec la marque bretonne, partir en week-end ou en vacances dans un van aménagé est synonyme d’une liberté totale de déplacement. « Par exemple, imaginez vous réveiller avec une vue imprenable sur la mer, les montagnes ou les forêts. Vous pouvez vous installer où bon vous semble et profiter de l'environnement naturel sans les contraintes des hébergements traditionnels », poursuit Virginie.

Pour ces Antilope VAN, le Renault Trafic L1H1 a été choisi comme base. Compact, ce van facilite la conduite, surtout pour accéder aux routes étroites et aux parkings avec limite de hauteur. Ce grand plus de conduite permet de rester flexible dans le choix des itinéraires et des destinations.

