Antoine Griezmann et l’équipe de France, c’est fini !

Il est le troisième joueur le plus capé de l’équipe de France, derrière Lilian Thuram et Hugo Lloris : Antoine Griezmann ne portera plus le maillot des Bleus ! Le joueur de 33 ans annonce ce lundi 30 septembre sa retraite internationale, après 137 matchs. « Après 10 années incroyables marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération », explique celui qui aura marqué l'histoire des Bleus et fait l'unanimité auprès des Français.

Champion du monde en 2018

Antoine Griezmann avait débuté chez les Bleus en 2014, face aux Pays-Bas en match en amical, à 23 ans. Il dispute d’ailleurs cette année la coupe du monde au Brésil avec l’équipe de France. Deux ans plus tard, il est finaliste de l’Euro 2016, dont il termine meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Antoine Griezmann fait aussi partie de l’équipe championne du monde en 2018 et finaliste de la coupe du monde en 2018. Le joueur de l'Atletico Madrid était particulièrement apprécié des Français : il était cette année la deuxième personnalité préféré des 7-14 ans, selon un sondage Ipsos.

Avec 44 buts marqués en Bleu, il était le quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, derrière Giroud, Henry et Mbappé, mais devant Michel Platini. Il détient le record du nombre de matchs consécutifs joués avec les Bleus, 84 de suite entre août 2017 et novembre 2023. Son dernier match sous le maillot tricolore aura donc été la victoire, le 9 septembre dernier, face à la Belgique en Ligue des Nations. « Grizou », comme il est surnommé, était entré à 10 minutes à la fin.