« Hurry Up Tomorrow », le film de The Weeknd est sorti

Ce vendredi 16 mai est une date importante pour The Weeknd. L’artiste clôt son tryptique débutée en 2020 avec After Hours, suivi deux ans plus tard de Dawn FM, avec la sortie de son long métrage. Un thriller psychologique intitulée Hurry Up Tomorrow, du même nom que son dernier album sorti début 2025.

Dans le film réalisé par Trey Edward Shults, le Canadien incarne un musicien insomniaque, confronté à une crise existentielle. Un rôle qui s’inspire de sa propre expérience, avec la perte sur scène de sa voix il y a quelques années. Un événement qui l’a profondément marqué. Anima, incarnée par Jenna Ortega, est une admiratrice du chanteur. Elle va l’entraîner dans les abîmes, pendant que Lee (Barry Keoghan) tentera de l’en sauver.

Avec ce film immersif, intense, oscillant entre réalité et fiction, The Weeknd est peut-être en train d’écrire une nouvelle page de sa carrière.