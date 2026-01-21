"Aperture", le premier single du nouvel album d'Harry Styles sortira ce 23 janvier
Publié : 21 janvier 2026 à 11h32 par Elodie Quesnel
Le premier single du nouvel album d'Harry Styles sortira ce vendredi 23 janvier 2026.
Les annonces pleuvent ces derniers jours du côté de Harry Styles ! Le chanteur britannique a levé le voile, le 16 janvier, sur le nom et la date de sortie de son très attendu quatrième album. Rendez-vous est pris pour le 6 mars prochain avec Kiss All The Time. Disco. Occasionally.
La pochette, dévoilée sur ses réseaux sociaux, donne immédiatement le ton. On y voit Harry Styles, lunettes de soleil vissées sur le nez, en train de danser en plein air sous une lune métamorphosée en boule à facettes. Pas de doute : ce nouvel album promet des paillettes, du groove et l’envie irrépressible de bouger.
"Aperture" attendu ce vendredi 23 janvier
Il faudra se lever tôt — ou se coucher tard — pour peut-être danser sur Aperture. C’est à 1 heure du matin, dans la nuit du vendredi 23 janvier, que ce premier single sera enfin dévoilé. Et il n’est pas impossible que le titre s’invite au sommet des charts dès sa sortie.
Pour faire monter la pression, Harry Styles avait lancé un compte à rebours sur le site dédié We Belong Together, qui s'est terminé ce mardi 20 janvier, à 18h.
Vivement vendredi pour découvrir ce premier titre, avec l’espoir que d’autres surprises musicales arrivent d’ici le 6 mars !