"Aperture", le premier single du nouvel album d'Harry Styles sortira ce 23 janvier

Les annonces pleuvent ces derniers jours du côté de Harry Styles ! Le chanteur britannique a levé le voile, le 16 janvier, sur le nom et la date de sortie de son très attendu quatrième album. Rendez-vous est pris pour le 6 mars prochain avec Kiss All The Time. Disco. Occasionally.

La pochette, dévoilée sur ses réseaux sociaux, donne immédiatement le ton. On y voit Harry Styles, lunettes de soleil vissées sur le nez, en train de danser en plein air sous une lune métamorphosée en boule à facettes. Pas de doute : ce nouvel album promet des paillettes, du groove et l’envie irrépressible de bouger.