Le quatrième album d'Harry Styles sortira le 6 mars prochain
Publié : 17h33 par Elodie Quesnel
Rendez-vous le 6 mars pour les fans d'Harry Styles. C'est à cette date que sortira son quatrième album "Kiss All The Time. Disco. Occasionnaly."
Il aura mis les nerfs de ses fans à rude épreuve. Entre courts-métrages musicaux surprises et affiches mystérieuses collées sur les murs de plusieurs villes à travers le monde, Harry Styles a entretenu le suspense.
Ce vendredi 16 janvier, le chanteur britannique y a enfin mis fin en annonçant sur ses réseaux sociaux la date de sortie de son quatrième album, intitulé Kiss All The Time. Disco. Occasionnaly. L'album est disponible en pré-commande. La première écoute est attendue le 6 mars prochain.
La lune remplacée par une boule à facette
L’ex-membre des One Direction a levé le voile sur la date, le titre mais aussi la pochette de son prochain album. On y découvre Harry Styles, lunettes de soleil sur le nez, en train de danser en plein air, sous une lune transformée en boule à facettes. Le message est clair : cet album pourrait bien nous faire bouger.
Pour l’instant, aucun extrait à se mettre sous la dent. Il faudra encore patienter… sauf si Harry Styles décide, comme il sait si bien le faire, de gâter ses fans avant le 6 mars.