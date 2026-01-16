Le quatrième album d'Harry Styles sortira le 6 mars prochain

Il aura mis les nerfs de ses fans à rude épreuve. Entre courts-métrages musicaux surprises et affiches mystérieuses collées sur les murs de plusieurs villes à travers le monde, Harry Styles a entretenu le suspense.

Ce vendredi 16 janvier, le chanteur britannique y a enfin mis fin en annonçant sur ses réseaux sociaux la date de sortie de son quatrième album, intitulé Kiss All The Time. Disco. Occasionnaly. L'album est disponible en pré-commande. La première écoute est attendue le 6 mars prochain.