Après 47 années d'amour caché, deux résidentes d'un Ehpad se marient à l'âge de 72 ans (vidéo)

C'est la belle histoire du jour ! Le 15 novembre dernier était un moment de fête à l’EHPAD Val d’Escaut de Valenciennes. Liliane Sébille et Andrée Liets, deux résidentes de l'établissement, ont officialisé leur relation après avoir entretenu leur amour en secret depuis 1975 : les deux femmes de 72 ans se sont enfin dit "oui" devant le maire Laurent Degallaix, en présence du personnel de la maison de retraite et de plusieurs résidents. "Marie, leur demoiselle d’honneur de 70 ans, qui les a connues au foyer lorsqu’elles étaient enfants, était très fière de me dire qu’elle savait depuis toujours mais qu’elle n’avait jamais rien dit", confie l'officier.

"Il était évident qu’elles étaient très liées, inséparables même. Elles partagent la même chambre et font tout ensemble, mais elles n’ont jamais montré de signes amoureux", ajoute-t-elle. C'est durant une sortie à la mer, réalisée en juin dernier, que Liliane et Andrée vont avoir un déclic. Alors qu'elles sont au restaurant pour déjeuner, un reportage sur le mariage homosexuel passe à la télévision. Intriguées, les deux femmes demandent avec insistance à une infirmière si cette union est possible ailleurs qu’à la télé. "Les encadrants leur ont assuré, photos à l’appui, que, oui, c’était possible, mais elles avaient quand même du mal à y croire", déclare Camille Hetroit. Quelques minutes plus tard, en sortant du restaurant, Andrée faisait sa demande à Liliane face à la mer.

Leur histoire d'amour révélée au grand jour, les préparatifs pour le mariage ont pu commencé. "On a voulu qu'elles puissent être avec les personnes qui leur étaient chères donc on a d'abord fait les invitations en bonne et due forme auprès de chacun", révèle Alexandra, une infirmière. Liliane et Andrée commandent alors chacune une robe sur internet, deux pièces retravaillées et recousues par Alexandra. "Je ne leur ai pas rendu service mais je les ai aidées à réaliser un rêve. Parce qu’elles sont limitées dans leurs gestes, c’est-à-dire aller à la mairie, aller en ville, aller choisir une robe ou même une bague", révèle celle qui les assiste au quotidien.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mariage fut très réussi, et c'est Liliane qui le dit. "C'était une belle fête, la salle était belle, c'était bien organisé", résume la mariée, encore euphorique.