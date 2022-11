Après la danse, le Berrichon François Alu présente un seul en scène

Une représentation est d’ailleurs programmée prochainement à Tours. C’est « du stand up dansé (…) Il y a quinze variations de danse, et en même temps dans ce spectacle il y a plein de personnages ».

Après le cinéma, et la télévision, puisque le Berrichon est aussi jury de Danse avec les Stars, place donc à l’humour. Une nouvelle case à cocher pour François Alu, qui souhaitait plus d’échanges avec son public. « Il y a une vraie communion avec le public. C’est ce qui me manquait auparavant. Avant je dansais mais j’avais envie d’une proximité encore plus forte ».