Gims ajoute un hit de plus à sa discographie

Gims a sorti son hit du mois ! Toujours aussi prolifique, le chanteur a dévoilé le morceau Vive la monnaie, ce vendredi 17 juillet. Avec ce single, Gims ajoute une nouvelle collaboration à sa discographie. Il a invité le DJ le plus côté du moment, Mauvais Djo, connu pour ses tubes estivaux Charger et Pilé. Sur son rythme dansant habituel, Gims chante son amour pour l’argent et les femmes. Les deux chanteurs partagent un refrain efficace et entêtant qui devrait s’emparer de la France jusqu’à la fin de l’été.