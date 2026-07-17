Joseph Kamel se livre dans son nouveau single

Joseph Kamel dévoile ce vendredi 17 juillet son nouveau single Insomnie. Une ballade mélancolique en piano-voix comme le chanteur aime en proposer depuis le début de sa carrière. Le texte revient sur les angoisses nocturnes du chanteur, tout en soulignant le caractère universel de ces dernières. Joseph Kamel utilise sa recette habituelle : une pop soignée accompagnée d'un texte simple mais évocateur. Il illustre ce nouveau titre avec une vidéo tournée « dans les rues désertes de Caen à l’heure où tout le monde dort (ou presque) ».

Les fans attendaient impatiemment le retour de Joseph Kamel dont le dernier album Miroirs date de 2023. Depuis, le chanteur n'a pas chômé pour autant. Il a écrit pour plusieurs artistes comme Pierre Garnier, Marine ou Matt Pokora, répétant à maintes reprises qu’il aime aussi bien composer pour les autres que pour lui-même. L'artiste sera le 13 novembre 2026 à Paris sur la scène de L'Olympia. Il sera également au boulodrome de Châteauroux, le samedi 26 septembre 2026, à l'occasion de l'un des trois concerts gratuits du Tour Vibration ! Une date à noter pour retrouver Joseph Kamel en live et peut-être découvrir ce nouveau chapitre de sa carrière.