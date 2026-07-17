Disiz sort un nouveau single dansant pour cet été

Après la déferlante Mélodrama, Disiz revient avec un nouveau hit ! Le chanteur a dévoilé son nouveau single mAnIAc, ce vendredi 17 juillet. Été oblige, le single est construit autour d’une production pop-rock très dansante, qui s’inscrit dans la continuité de son univers musical de ces dernières années. Malgré le rythme entrainant, Disiz s’ouvre et dévoile sa personnalité « maniaque » rythmée d’excès et de rigueur. Il revient sur les aspects de son passé qui ont construit ce trait de son identité, tout en évoquant le fait qu’il n’arrive pas à changer et qu’il n’y arrivera peut-être jamais. De décembre 2026 à janvier 2027, Disiz parcourra la France pour une tournée des zéniths.