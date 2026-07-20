Les concerts de Céline Dion bientôt disponibles en DVD ?

Dans moins de deux mois, Céline Dion retrouvera enfin son public. Le 12 septembre, la chanteuse québécoise donnera le coup d'envoi de sa résidence à la Plénitude Arena, près de Paris. Un événement exceptionnel de 26 dates, prévu jusqu'en mai 2027, qui marque son grand retour sur scène après plusieurs années d'absence liées à son syndrome de la personne raide.

L'engouement est immense. Plus de neuf millions de personnes auraient tenté d'obtenir une place pour assister à ces concerts, dont la plupart affichent déjà complet. En parallèle, Céline Dion a également renoué avec les studios en dévoilant les singles Dansons et Bonjour pardon merci, tandis que son prochain album se prépare encore dans le plus grand secret.

Un concert filmé pour les fêtes de fin d'année

Les fans qui n'ont pas décroché de billets pourraient toutefois avoir droit à une séance de rattrapage. Selon les informations de VSD, la résidence parisienne sera captée afin de donner naissance à un album live et à une sortie en DVD, attendus pour les fêtes de fin d'année.

Ce projet serait déjà en préparation du côté du label, qui miserait sur un important succès commercial. Avec près de 560 000 spectateurs attendus sur l'ensemble des 26 représentations, la résidence pourrait générer des retombées considérables.

Si ces informations se confirment, il s'agirait du premier grand live français de Céline Dion depuis Au cœur du stade, enregistré lors de ses concerts au Stade de France en 1999. À l'époque, l'album avait rencontré un immense succès en dépassant les deux millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont plus de 600 000 en France.

En attendant une confirmation officielle, une chose est sûre : le retour de Céline Dion s'annonce comme l'un des grands événements musicaux de cette fin d'année, aussi bien sur scène que, peut-être bientôt, dans les salons des fans.