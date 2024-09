Après le handball, un congé maternité pour les basketteuses du championnat de France !

C’est une avancée importante pour les droits des basketteuses du championnat de France : une convention collective a été instaurée, a fait savoir ce samedi 21 septembre la Ligue féminine de basket. Outre la création de minima salariaux, cette convention met notamment en plus un congé maternité pour les joueuses et les entraineures des deux premières divisions françaises. Leur salaire est désormais garanti intégralement pendant 12 mois. De quoi permettre aux femmes de concilier plus facilement carrière professionnelle au haut niveau et maternité.