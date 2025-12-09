Après "Le Roi Soleil", une autre comédie musicale va faire son retour en 2026

"Tatoue-moi", "L'assasymphonie"... Vous vous souvenez tous de ces tubes tirés de la comédie musicale Mozart, l'Opéra Rock. Produit par le duo Dove Attia/ Albert Cohen, cette comédie musicale avait triomphé sur les scènes entre 2009 et 2011 avec pas moins de 1,4 millions de spectateurs, avant de s'exporter, avec tout autant de succès, en Asie.

Un possible retour en 2026

Mozart, l'Opéra Rock va donc faire son retour en 2026 sur scène. Alors pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations sur ce retour. Il ne s'agit pour l'instant que d'un encart publicitaire qui a été annoncé en pleine page du programme d'une autre comédie musicale à succès : Le Roi Soleil.

Pour l’heure, les producteurs n’ont livré aucun détail sur la distribution ou le contenu de cette future mise en scène : serait-ce une reprise fidèle ou une relecture modernisée ? Il est également incertain que les interprètes originels, tels que Mikelangelo Loconte ou Florent Mothe, rempilent dans leurs rôles.

En attendant de nouvelles annonces officielles, cette simple page publicitaire dans un programme suffit à raviver l’espoir des fans et à nourrir l’attente. Pour un projet annoncé de façon aussi mystérieuse, le succès du retour dépendra sans doute de la fidélité au livret original, mais aussi de la capacité à séduire un public plus jeune.