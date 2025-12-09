Après Pierre Garnier, un autre chanteur propose sa collection de Noël

Les artistes célèbrent Noël à leur manière. Après Pierre Garnier et son papier cadeau à son effigie, Julien Doré marque lui aussi le coup à sa façon.

Sur son site officiel, jdoreshop.com, dédié à son merchandising, on trouve déjà tee-shirts, sweats, bonnets ou encore mugs aux couleurs de sa tournée Golden. Une collection spéciale Noël vient désormais s’y ajouter.

Sweat, planche de stickers et tote-bag

Pour cette édition festive, les fans de Julien Doré peuvent se procurer un sweat, un tote bag, un tee-shirt ainsi qu’une planche de stickers. On y retrouve notamment une illustration du chanteur coiffé d’un bonnet de Noël accompagné de la mention « I Love Noël ».

Pas de papier cadeau comme pour Pierre Garnier, mais un esprit tout aussi original grâce à cette planche de stickers inédite.