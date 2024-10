« APT » dévoilé il y a une semaine maintenant, fait depuis des étincelles ! À l’heure où nous écrivons ces lignes, le clip a été visionné plus de 133 millions de fois sur YouTube . Sur les plateformes de streaming, même succès. Avec plus de 20 millions d’écoutes par exemple en trois jours sur Spotify, Et ce n’est que le début !

Après avoir dévoilé « Die with a smile » en duo avec Lady Gaga, le chanteur américain collabore avec la star internationale de K-Pop, Rosé. Véritable phénomène mondial, Rosé est la chanteuse du célèbre groupe sud-coréen Blackpink . Elle est également devenue une égérie de plusieurs marques de luxe comme Tiffany and Co ou Yves Saint Laurent.

Grâce à ce titre, Bruno Mars fait aussi sensation en Corée. Le chanteur est arrivé en tête du classement d'une émission TV musicale sud-coréenne ! Et le morceau devrait occuper la tête des charts pendant de nombreuses semaines.

Un succès qui, on l’espère, inspirera Bruno Mars pour la suite. Car on ne veut pas être insistants, mais on aimerait bien un nouvel album solo quand même… Le dernier, « 24K Magic » remonte à… 2016 ! Et tant qu’on y est, s’il pouvait aussi annoncer une tournée avec un petit passage en France, on ne serait pas contre non plus. Il faut remonter à juin 2018, pour son dernier concert au Stade de France. Bruno, on t’attend !