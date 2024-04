Aquavithal, un centre aussi destiné aux nageurs

Venez nager dans le grand bassin Aquavithal ! Venez nager dans le grand bassin Aquavithal !

Et puisqu’on est les pieds dans l’eau, restons-y ! Dans le centre Aquavithal, il est possible de bénéficier de cours de natation , y compris pour les bébés dès 6 mois. Vous pouvez également venir vous former à l’ auto-sauvetage et dépasser votre peur de l’eau grâce à des séances d’aquaphobie , pour se familiariser avec l’eau en douceur.

Bien plus qu’un espace aquatique

Parce qu’Aquavithal est le centre bien-être, sport et détente, le bâtiment récemment inauguré donne aussi rendez-vous aux sportifs (plus ou moins confirmés) avec des cours personnalisés, du fitness, du yoga, des pilates, de la musculation et de l’aquagym.

Si vous êtes à la recherche d’un moment de détente, le SPA saura vous combler avec tout un éventail de soins et de massages. Cette parenthèse passe aussi par l’espace Aquavithalité : 500m2 de bassins, sauna, hammam et seau finlandais pour se ressourcer autrement. Les 50 points de massage et l’eau à 32° promettent une évasion des plus revitalisantes.