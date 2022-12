Mondial : la célébration du gardien argentin choque la planète football

Un vrai champion se reconnaît aussi à son comportement hors du terrain... les joueurs de l’Albiceleste auraient-ils encore du chemin à parcourir de ce côté-là ?

A commencer par le gardien du but, Emiliano Martinez. Elu meilleur goal du Mondial 2022, son comportement au moment de la remise du trophée en a choqué plus d’un. Monté sur le podium du Lusail Stadium, il tient alors sa récompense - un gant en or – de manière suggestive au niveau de ses parties intimes... Laissant les officiels autour de lui pour le moins surpris.

De retour aux vestiaires, c’est à l’équipe toute entière de faire preuve d’un fairplay discutable. Après avoir demandé une minute de silence pour Kylian Mbappé, les joueurs ont entamé une chenille endiablée.