Victime d’un malaise, elle tombe sous un train en marche, et s’en sort (VIDEO)

Une fois le train à l’arrêt, Candela a été récupérée saine et sauve pour les agents de sécurités.

Une miraculée

Elle a immédiatement été emmenée à l’hôpital Dr Alberto Balestrini de Buenos Aires, pour des examens supplémentaires.

"Je ne sais pas comment je suis en vie" a confié la jeune femme à la télévision argentine, après avoir visionné les images de son accident.

"J'ai eu une chute soudaine de la tension artérielle et je me suis évanouie. J'ai essayé d'avertir la personne devant moi, mais je ne me souviens de rien d'autre, même pas du moment où j'ai percuté le train", explique-t-elle.

"Je ne sais pas comment je suis encore en vie. J'essaie toujours de donner un sens à tout cela."