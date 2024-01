"Argylle", le nouveau film d’agents secrets du réalisateur de "Kingsman"

Bryce Dallas Howard et Sam Rockwell dans "Argylle" de Matthew Vaughn.

Même si... à force de forcer le trait, le film perd un peu en plausibilité, pourtant porté par un casting aussi éclectique que talentueux de Sam Rockwell, à Bryce Dallas Howard ou Henry Cavill en passant par le chat de Claudia Schiffer (madame Matthew Vaughn à la ville) et la surprenante et sculpturale Dua Lipa.

Si vous avez l’intention de voir ce film, un conseil : ne regardez surtout pas la bande-annonce avant. Parce qu’alors vous aurez une chance de vous faire cueillir par les nombreux rebondissements et c’est bien là que réside l’un des petits plaisirs d’Argylle :

Tout comme son héroïne Elly Conway (Bryce Dallas Howard), auteure de romans d’espionnage à succès, qui, à l’opposé de ses personnages, se sent mal dès qu’elle doit sortir de chez elle ou quitter son animal de compagnie, Alfie...

Matthew Vaughn, on lui doit notamment Kick-Ass, X-Men ; le commencement, mais aussi la saga Kingsman... donc, oui, l’action et les agents secrets... il connaît.

Argylle • De Matthew Vaughn • Avec Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston… • Sortie au cinema le 31 janvier 2024.

