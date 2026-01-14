Aria : une voiture électrique que tout le monde peut réparer soi-même

Des étudiants ont conçu une voiture électrique, que l’on peut réparer tout seul, facilement.

À l’Université de technologie d’Eindhoven, un groupe d’étudiants repousse les limites de l’innovation automobile avec la présentation d’ARIA, une voiture électrique modulable conçue pour être réparée par ses utilisateurs. Ce prototype unique incarne une nouvelle vision de la mobilité durable, où la simplicité, l’accessibilité et l’autonomie remplacent la complexité industrielle traditionnelle.

ARIA, acronyme de Anyone Repairs It Anywhere (que chacun peut réparer partout), se distingue par sa modularité et son approche centrée sur l’utilisateur. La voiture est équipée d’une boîte à outils intégrée et de composants standardisés, allant de la batterie à la carrosserie en passant par l’électronique. Grâce à un manuel détaillé et à une application de diagnostic, les utilisateurs peuvent effectuer eux-mêmes la majorité des réparations, sans nécessiter de connaissances techniques avancées.

Le design d’ARIA a également été pensé pour faciliter l’entretien. Ses portes papillon et ses panneaux amovibles permettent un accès direct aux composants, tandis que ses six petites batteries remplaçables manuellement optimisent l’autonomie, offrant jusqu’à 220 kilomètres d’usage. Chaque élément a été conçu pour être facilement démontable et interchangeable, reflétant un engagement fort en faveur de la durabilité et de la réduction des déchets électroniques.

Ce projet, développé par seulement 30 étudiants, illustre le potentiel de l’innovation collaborative et créative. Il prouve qu’avec audace et détermination, il est possible de transformer des idées en prototypes concrets capables d’inspirer l’industrie. ARIA ne se limite pas à une prouesse technique : elle incarne un véritable manifeste pour le droit à la réparation, concept en plein essor dans le monde entier, qui milite pour des produits plus durables, réparables et accessibles.

En encourageant les utilisateurs à comprendre et à maîtriser leur véhicule, ARIA ouvre la voie à une mobilité plus responsable, où l’autonomie et la conscience environnementale deviennent des priorités.