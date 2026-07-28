Ariana Grande porte plainte après la fuite de 45 chansons inédites

Ariana Grande ne compte pas laisser cette affaire sans réponse. Selon plusieurs médias américains, la star a déposé une plainte le 27 juillet devant un tribunal de Los Angeles à la suite du piratage de nombreux fichiers personnels et professionnels.

Au cœur de cette affaire figurent 45 titres inédits, qui auraient été dérobés en 2023 avant d'être revendus sur Internet. Parmi eux, des morceaux très attendus par les fans comme « Fantasize », « That Bitch is Mine » ou encore « White Tee », qui n'ont jamais été officiellement publiés.

Mais les chansons ne sont pas les seules concernées. Les pirates auraient également mis la main sur des images de sessions d'enregistrement, des éléments de clips en préparation, des photos prises en coulisses ainsi que d'autres contenus privés appartenant à l'artiste.

D'après TMZ, la plainte vise jusqu'à 100 "John Doe", une appellation juridique utilisée aux États-Unis lorsque l'identité des personnes mises en cause n'est pas encore connue. Ariana Grande entend ainsi poursuivre aussi bien les hackers que les personnes ayant participé à la revente ou à l'achat de ces contenus piratés.

La chanteuse invoque notamment une atteinte à la vie privée, une violation des lois californiennes contre le piratage informatique ainsi qu'une appropriation illicite de ses œuvres. Cette procédure pourrait permettre d'identifier les responsables et d'obtenir le retrait définitif des contenus diffusés illégalement.

Cette nouvelle affaire rappelle à quel point les artistes sont confrontés au risque de voir leur travail divulgué avant même sa sortie officielle. Pour Ariana Grande, l'objectif est désormais clair : protéger ses créations et faire respecter ses droits face à un piratage qui touche directement son univers artistique.