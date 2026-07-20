Ariana Grande renonce à jouer dans une célèbre série au dernier moment

Les admirateurs d'Ariana Grande devront patienter avant de la retrouver dans l'univers de Ryan Murphy. Alors qu'elle avait été annoncée au casting de la 13e saison d'American Horror Story à l'automne dernier, la chanteuse a finalement dû renoncer au projet.

Selon les informations de Deadline, ce retrait n'est pas lié à un désaccord avec la production, mais à un simple problème d'emploi du temps. Des changements de dernière minute dans le calendrier de tournage sont venus se superposer aux dates de sa tournée Eternal Sunshine, lancée en juin et programmée tout au long de l'été 2026.

Un simple conflit de calendrier

Ariana Grande devait partager l'affiche avec plusieurs visages emblématiques de la série, parmi lesquels Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Jessica Lange, Kathy Bates et Emma Roberts. Mais face à l'impossibilité de concilier les deux projets, la chanteuse a préféré se retirer.

La production a néanmoins pu réorganiser son planning à temps. Le tournage a déjà débuté à New York et la diffusion de cette nouvelle saison est toujours prévue à partir du 24 septembre aux Etats-Unis.

Si cette absence risque de décevoir les fans, elle ne remet pas en cause les relations entre Ariana Grande et Ryan Murphy. Les deux artistes avaient déjà collaboré en 2015 sur la série Scream Queens, laissant la porte ouverte à un nouveau projet commun dans les prochaines années.

En attendant, Ariana Grande poursuit sa tournée Eternal Sunshine, tandis que les téléspectateurs découvriront une 13e saison d'American Horror Story sans l'une des stars les plus attendues de son casting.