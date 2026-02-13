Ariane 6 : que deviennent les satellites ?

Lancement réussi de la fusée Ariane 6, qui s’est envolée hier de Kourou, avec 32 satellites Amazon Leo.

Ariane 6, dans sa version la plus puissante, a signé hier un lancement stratégique majeur en plaçant en orbite 32 satellites destinés à la constellation Amazon Leo, le réseau d’internet haut débit développé par le géant américain Amazon. Ce tir marque le début d’une collaboration appelée à durer entre le lanceur lourd européen et l’un de ses clients les plus ambitieux, avec un objectif clair : rivaliser avec la constellation Starlink déjà bien implantée sur le marché mondial de l’internet spatial.

Ce lancement n’est que le premier d’une longue série. Les 32 satellites seront progressivement positionnés sur leur orbite opérationnelle, marquant ainsi une étape clé dans le déploiement de cette infrastructure spatiale. À terme, la constellation Amazon Leo comptera plusieurs centaines, voire milliers de satellites, destinés à fournir une connexion haut débit dans les zones les plus reculées de la planète.

Que deviennent les satellites une fois leur mission terminée ?

On parle souvent de ceux que l’on envoie dans l’espace, beaucoup moins de ceux que l’on “ramène”. En réalité, la grande majorité des satellites placés en orbite basse ne sont jamais récupérés.

Contrairement aux capsules habitées ou à certains engins expérimentaux spécifiquement conçus pour revenir sur Terre, les satellites de télécommunications suivent un tout autre destin. En fin de vie, ils sont généralement désorbités de manière contrôlée afin de rentrer dans l’atmosphère, où ils se désintègrent sous l’effet des frottements. Lorsque cette procédure n’est pas correctement effectuée, ils peuvent rester en orbite et devenir des débris spatiaux, contribuant à l’encombrement croissant autour de la Terre.

La contrainte n’est donc pas tant technique que réglementaire. Les normes internationales imposent désormais aux opérateurs de prévoir, dès la conception, un plan de désorbitation pour limiter les risques liés aux déchets spatiaux.

Ainsi, la majorité des satellites est envoyée pour un aller simple. Leur mission, comme leur fin de vie, doit être anticipée dès le départ, car une fois lancés, ils ne reviendront jamais.