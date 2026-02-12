Céline Dion : un nouvel album en préparation ? Les collab' dont elle rêverait...
Publié : 12 février 2026 à 10h32 par Iris Mazzacurati
Céline Dion surprend ses fans sur ses réseaux sociaux en évoquant une future collaboration et en évoquant l’arrivée d’un nouvel album. La chanteuse interpelle plusieurs artistes internationaux… et certains lui répondent publiquement.
Après trois années loin de la scène à cause de son syndrome de la personne raide, Céline Dion amorce un retour progressif. Apparitions publiques rassurantes, documentaire hommage à l’album “D’eux”, rumeurs de résidence à Paris La Défense Arena… Tous les signaux convergent vers un nouvel album. Mais c’est sur les réseaux sociaux que la star a véritablement relancé la machine.
Dans une série de vidéos spontanées, Céline Dion revisite sa carrière, réagit à des reprises de ses chansons et partage ses coups de cœur musicaux. Une séquence devenue virale – près de 13 millions de vues cumulées – a particulièrement retenu l’attention : la chanteuse y lance un appel direct à plusieurs artistes pour une potentielle collaboration.
Une collaboration qui enflamme les réseaux
En parcourant sa playlist, Céline Dion confie son admiration pour Love on the Brain de Rihanna. « Cette chanson aurait dû être à moi ! » plaisante-t-elle, avant d’évoquer son envie de retravailler avec des artistes contemporains.
Elle cite ensuite Before I Go de Guy Sebastian, lui demandant directement : « Tu écris des chansons pour d’autres ? ». Touché, le chanteur australien lui répond en commentaire : « Merci à la Reine d’avoir pensé à moi ».
Mais c’est surtout son message adressé à James Blunt qui fait le tour du monde. Émue en évoquant You’re Beautiful, Céline Dion lance : « Tu pourrais m’écrire une chanson s’il te plaît ? ». Fidèle à son humour, James Blunt rétorque : « Tu peux avoir “You’re Beautiful”, j’en ai assez de celle-là ». Une réponse qui amuse les internautes et relance les spéculations autour d’une future collaboration.
La star québécoise interpelle également la chanteuse britannique Celeste, concluant d’un mystérieux : « On se voit bientôt, d’accord ? ».