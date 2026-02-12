Céline Dion : un nouvel album en préparation ? Les collab' dont elle rêverait...

Après trois années loin de la scène à cause de son syndrome de la personne raide, Céline Dion amorce un retour progressif. Apparitions publiques rassurantes, documentaire hommage à l’album “D’eux”, rumeurs de résidence à Paris La Défense Arena… Tous les signaux convergent vers un nouvel album. Mais c’est sur les réseaux sociaux que la star a véritablement relancé la machine.

Dans une série de vidéos spontanées, Céline Dion revisite sa carrière, réagit à des reprises de ses chansons et partage ses coups de cœur musicaux. Une séquence devenue virale – près de 13 millions de vues cumulées – a particulièrement retenu l’attention : la chanteuse y lance un appel direct à plusieurs artistes pour une potentielle collaboration.

Une collaboration qui enflamme les réseaux

En parcourant sa playlist, Céline Dion confie son admiration pour Love on the Brain de Rihanna. « Cette chanson aurait dû être à moi ! » plaisante-t-elle, avant d’évoquer son envie de retravailler avec des artistes contemporains.

Elle cite ensuite Before I Go de Guy Sebastian, lui demandant directement : « Tu écris des chansons pour d’autres ? ». Touché, le chanteur australien lui répond en commentaire : « Merci à la Reine d’avoir pensé à moi ».

Mais c’est surtout son message adressé à James Blunt qui fait le tour du monde. Émue en évoquant You’re Beautiful, Céline Dion lance : « Tu pourrais m’écrire une chanson s’il te plaît ? ». Fidèle à son humour, James Blunt rétorque : « Tu peux avoir “You’re Beautiful”, j’en ai assez de celle-là ». Une réponse qui amuse les internautes et relance les spéculations autour d’une future collaboration.

La star québécoise interpelle également la chanteuse britannique Celeste, concluant d’un mystérieux : « On se voit bientôt, d’accord ? ».