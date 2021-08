Arnaud Montebourg futur candidat à la Présidentielle 2022

Arnaud Montebourg se rendra ensuite le 25 septembre sur les terres de son ex-circonscription de Frangy-en-Bresse, en Sâone-et-Loire, pour lancer véritablement sa campagne.

"La crise du Covid a fait remonter dans les préoccupations des Français les thématiques qu'il a portées depuis près de 20 ans, notamment la démondialisation, la protection de nos industries et de nos emplois et la (volonté) de changer du régime hyper-présidentiel de la Ve République", a justifié la source issue de son entourage, confirmant une information de Libération et du Journal de Saône-et-Loire.

Le fondateur du mouvement L'Engagement, 58 ans, y détaillera "une candidature qui analyse la société en deux blocs sociologiques: le bloc populaire, majoritaire mais éclaté entre les socialistes, Mélenchon et Le Pen, contre le bloc populaire plutôt que la gauche contre la droite", a-t-elle précisé.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien ministre du Redressement productif (2012-2014) tente sa chance aux élections présidentielles. Il s'était déjà présenté en 2012 et 2017, mais avait échoué à chaque fois au premier tour des primaires socialistes.