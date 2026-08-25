Arrêts maladie : ce qui change au 1er septembre

Désormais, une première prescription ne pourra, en principe, pas dépasser 31 jours. Les prolongations seront elles aussi encadrées, avec une durée maximale fixée à 62 jours à chaque renouvellement. Cette réforme s'inscrit dans un objectif affiché de maîtrise des dépenses de la Sécurité sociale. Selon le gouvernement, les indemnités journalières liées aux arrêts maladie représentent près de 18 milliards d'euros par an, un montant qui augmente d'environ un milliard d'euros chaque année.

À première vue, cette annonce peut sembler étonnante. Dans la pratique, il est déjà rare qu'un médecin prescrive plusieurs mois d'arrêt dès la première consultation. Beaucoup de professionnels privilégient des arrêts de courte durée, avant de réévaluer l'état de santé du patient si nécessaire.

La véritable nouveauté est donc ailleurs.

Jusqu'à présent, cette façon de procéder relevait essentiellement de la pratique médicale. Le droit ne fixait pas de durée maximale générale pour une première prescription. Si un médecin estimait que l'état de santé de son patient le justifiait, il pouvait légalement prescrire un arrêt initial de plusieurs mois.

À compter du 1er septembre, cette logique change. Le législateur instaure une règle générale : les prescriptions initiales et les prolongations sont désormais encadrées par des plafonds de durée. Les situations nécessitant un arrêt plus long resteront possibles, mais elles devront relever de cas médicaux justifiés.

Autrement dit, la réforme ne bouleverse pas la manière dont les médecins prennent en charge leurs patients. Elle transforme surtout une habitude professionnelle en une règle de droit.

Ce changement poursuit un objectif précis. En limitant la durée des prescriptions, le gouvernement crée davantage d'occasions de réévaluer les arrêts longs. Chaque renouvellement devient un point de contrôle supplémentaire permettant de vérifier si l'arrêt reste médicalement nécessaire. Au-delà de l'enjeu sanitaire, il s'agit aussi d'un outil de pilotage des dépenses publiques.

La réforme illustre ainsi une évolution fréquente du droit : plutôt que de modifier profondément les pratiques, il vient parfois formaliser ce qui était déjà largement appliqué sur le terrain, afin d'en faire une obligation juridique opposable à tous.