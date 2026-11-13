Arrêts maladie : les arrêts courts sont nombreux, mais coûtent finalement assez peu

Les arrêts maladie de courte durée sont au cœur d’une proposition de La France insoumise dans son programme pour 2027. Le parti souhaite permettre aux salariés de justifier eux-mêmes une absence de quelques jours lorsqu’ils sont malades, sans avoir à consulter un médecin pour obtenir un arrêt de travail. L’objectif est double : éviter des consultations médicales uniquement destinées à obtenir un justificatif et réduire certaines dépenses de santé jugées évitables.

Mais ces arrêts représentent-ils réellement une charge importante pour l’Assurance maladie ?

Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et de l’Assurance maladie, portant sur l’année 2023, apporte un éclairage intéressant. Elle montre que les arrêts dont la durée indemnisée est inférieure à huit jours représentent près d’un arrêt indemnisé sur deux. Pourtant, leur poids financier est bien plus faible : ils ne concentrent que 4 % des dépenses d’indemnités journalières.

À l’inverse, les arrêts de six mois ou plus ne représentent que 7 % des arrêts indemnisés, mais absorbent à eux seuls 45 % des dépenses.

Autrement dit, ce sont les arrêts les plus longs, pourtant beaucoup moins nombreux, qui pèsent le plus lourd dans les comptes de l’Assurance maladie.

Une précision importante permet également de mieux comprendre ces chiffres : les trois premiers jours d'un arrêt maladie ne sont normalement pas indemnisés par l’Assurance maladie. C’est le principe du délai de carence. Les arrêts de trois jours ou moins ne sont donc pas comptabilisés dans cette étude.

Ces données invitent ainsi à relativiser le coût des arrêts de courte durée : s’ils sont très fréquents, ils représentent une part particulièrement faible des dépenses d’indemnisation.