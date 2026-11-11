Et si les entreprises accordaient des congés rémunérés pour dormir ?

Dormir suffisamment pourrait-il devenir un motif légitime de congé payé ? C'est la question posée par le quotidien canadien The Globe and Mail, qui s'interroge sur la possibilité d'accorder aux salariés des journées rémunérées exclusivement consacrées au sommeil.

L'idée part d'un constat : le manque de sommeil affecte directement la vie professionnelle. Selon une étude américaine menée auprès de 1 000 salariés, 61 % déclarent être parfois trop fatigués pour effectuer correctement leur travail. Plus de quatre sur dix reconnaissent même avoir déjà commis une erreur professionnelle à cause de leur fatigue. Et plus de la moitié disent avoir déjà pris un jour de congé parce qu'ils étaient épuisés, sans être pour autant malades.

Le phénomène concerne également le Canada. D'après les données citées dans l'article, 43 % des salariés interrogés dorment moins que les sept heures recommandées chaque nuit. Le stress professionnel et les difficultés financières figurent parmi les facteurs qui perturbent leur sommeil. Les conséquences se mesurent aussi sur leur activité : les salariés estiment perdre en moyenne sept heures de productivité par semaine à cause d'un repos insuffisant.

Face à cette situation, certains spécialistes proposent de changer de regard sur le sommeil. Jordan Burns, chiropracteur et spécialiste du sommeil chez Eachnight, défend notamment l'intérêt de journées rémunérées permettant aux employés de récupérer. Une enquête menée par ce site indique que 75 % des salariés interrogés seraient favorables à leur instauration.

L'argument est aussi économique : un salarié reposé serait davantage concentré, plus motivé et moins susceptible de commettre des erreurs. Les entreprises pourraient donc avoir intérêt à prévenir la fatigue plutôt qu'à en subir les conséquences.

Pour autant, il ne s'agit pas d'une mesure officiellement proposée ou expérimentée au Canada. Le débat reste au stade de la réflexion. Mais il met en lumière une réalité : certains salariés utilisent déjà leurs congés ou leurs arrêts maladie pour récupérer du sommeil. Et si les entreprises reconnaissaient enfin ce besoin comme un véritable enjeu professionnel ?