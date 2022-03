Arrivée du Paris-Nice à Orléans : le point sur les perturbations ce lundi

Certains se réjouiront que la cité johannique accueille une arrivée d’étape de Paris-Nice, d’autres s’énerveront en raison des perturbations que cela provoque : la « Course au soleil » est de passage à Orléans ce lundi 7 mars. L’arrivée des cyclistes est prévue aux environs de 16h sur le boulevard Alexandre-Martin.

Comme l’indique la mairie, « le Boulevard Alexandre Martin sera fermé entre le rond-point du tramway Halmagrand et le centre de conférence de 6h30 à 22h00 ». La circulation sera maintenue devant le centre de conférence, la rue Louise-Weiss et le Boulevard Saint-Euverte jusqu’à 13h30, avant d’être interdite. De 13h30 à 17h30, la circulation sera également interdite sur le boulevard Saint-Euverte, le Pont Thinat et l’avenue Gaston Galloux depuis le rond-point de la recherche scientifique. Si plusieurs lignes de bus seront déviées, en revanche, pas de conséquences pour le tramway qui circulera normalement.

Concernant le stationnement, il sera « interdit du dimanche 6 mars 18h au lundi 7 mars, 22h, depuis la place Halmagrand jusqu’au boulevard Saint-Euverte sur l’ensemble du parking et du boulevard Alexandre-Martin, du parking et du boulevard Pierre-Segelle, contre-allée comprise, et de l’avenue Jean-Zay », indique la ville d’Orléans. « Le stationnement sera également interdit du dimanche 6 mars, 16h, au lundi 7 mars, 2 h, sur le parking Aristide-Briand, situé à l’Est de la rue Louise-Weiss. »