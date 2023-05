Asperatus en Touraine : un chef différent tous les mois !

L’idée a germé dans la tête d’Anne-Caroline Frey, lorsqu’il était devenu nécessaire d’étendre l’offre de restauration du Loire Valley Lodges. Le complexe hôtelier, installé en pleine forêt, a donc ouvert son deuxième établissement, l’Asperatus, au nom très évocateur. « C’est le nom d’un dernier nuage qui a été découvert,nous explique Anne-Caroline Frey, qui annonce des grosses tempêtes ou des ouragans, et qui peut être amené à être éphémère. On trouvait intéressant de donner ce nom au restaurant qui a des chefs éphémères, intrigants ».

Car le concept proposé par l’Asperatus est bel et bien de proposer des menus éphémères, réalisés par des chefs en résidence. Tous les mois, les clients peuvent donc découvrir un menu et une cuisine différente ! « De la même manière qu’on veut mettre en valeur des vignerons, on veut mettre en valeur un autre chef, précise Anne-Caroline Frey. Et donc on s’est dit que c’était intéressant de voir cette nouvelle bistronomie qu’on trouve à Paris et dans les grandes métropoles, d’avoir des chefs en résidence qui proposent leur cuisine, en utilisant les produits locaux et les produits de la forêt ».

Des chefs du monde entier

C’est le chef anglais Daniel Morgan qui a inauguré ce nouveau restaurant, après être passé par l’Inde, le Japon, la Suède, ou encore le Danemark. « Sami qui arrive est marocain, et il a beaucoup travaillé à New-York, ajoute la fondatrice du lieu. Ensuite on a Juan Pablo qui est basque, Milan qui arrive plus tard et qui est Irlandais et qui a un restaurant à Amsterdam. (…) Ce qu’ils ont en commun, c’est d’être des chefs qui aiment être au plus près des produits ».

Autre point commun, tous ces chefs proposeront une carte de plats à partager, qui seront réalisés dans la cuisine extérieure du restaurant. Comme on le fait avec des tapas en Espagne, l’idée est également de partager chaque plat, pour pouvoir en goûter plusieurs et découvrir une palette assez élargie de la cuisine du chef.