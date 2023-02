Association des sourds en Sarthe : « On manque d’interprètes en France »

L'association des Sourds de la Sarthe (ASS72) regroupe aujourd’hui 66 adhérents et organise approximativement tous les mois un café-rencontres avec des personnes entendantes. Par l’intermédiaire d’une interprète, le président de l’association, Clément Chapillon revient sur les missions de cet événement : « il y a deux choses : éviter que les personnes sourdes se retrouvent isolées, mais aussi que les personnes entendantes puissent nous voir, et créer aonsi un pont entre les communautés sourde et entendante. »

Il faut que savoir qu’en Sarthe, la communauté sourde manque d’interprètes. Les causes sont multiples selon Clément Chapillon : « le manque de formations et de subventions. Dans la France entière, il y a un manque d’interprète, pas que dans la Sarthe. On se bat pour une meilleure accessibilité et pour suivre la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ».

Spectacle gratuit

C’est pourquoi pour se faire connaitre, l’ASS72 propose un spectacle gratuit qui aura lieu ce samedi 11 février à 16h la Maison pour tous Jean Moulin, où, dans un mélange entre conférence et théâtre, deux personnes seront sur scène : « une personne sourde qui est un peu une ‘star’ dans la communauté sourde, et une personne entendante qui traduira en français. Le spectacle sera bilingue et portera sur l’histoire des sourds, leur culture, les problématiques liées à l’embauche, etc », détaille le président.

Le spectacle a été subventionné par le Conseil départemental. Et à la fin, un débat public de 30 minutes aura lieu avec les deux comédiens.