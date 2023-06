Attaque de zombies : voici le département où vous avez le plus de chance de survivre en cas d'apocalypse

Quels sont les meilleurs départements de France pour survivre en cas d'apocalypse zombie ? C'est cette question totalement insolite que s'est posée Rentola. À l'heure où le monde a fait face, ces dernières années, à une énorme épidémie de Covid, à des guerres mais également à des changements socio-économiques majeurs de la société, la plateforme française de logements locatifs a imaginé le pire : où se réfugier dans l'Hexagone si l'on faisait face à une nouvelle épidémie qui transformerait les gens en zombies ?

En s'appuyant sur cinq critères, à savoir la vulnérabilité, les cachettes, les approvisionnements, la mobilité et la sécurité, l'étude révèle ainsi un classement des endroits les plus sûrs de la France en fonction du score obtenu dans chacune des cinq catégories.

Le top 5 des endroits les plus sûrs de France

Selon l'étude, le meilleur département de France dans lequel survivre à une attaque de zombies serait les Bouches-du-Rhône devant la Lozère, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes puis l’Eure-et-Loir en cinquième position. Mais pourquoi le département du sud, celui de Marseille notamment, est-il le mieux placé pour lutter contre une vague de zombies ? "Il a obtenu des scores relativement élevés dans toutes les catégories. Et même si, dans certaines catégories telles que l’approvisionnement et les cachettes, le département n'est même pas entré dans le top 30, il a obtenu le score moyen le plus élevé de tous. Ces deux indicateurs importants n'annulent pas le fait que le département est très bien classé en matière de mobilité (n° 2), de vulnérabilité et de sécurité (n° 1)", explique Rentola.

Ce classement montre que le littoral méditerranéen reste un lieu sécuritaire face à une apocalypse. "D'une part, cette frontière naturelle vous protège contre les menaces venant du sud et, d'autre part, elle vous donne la possibilité de vous protéger contre les menaces venant du nord, si, par exemple, vous vivez sur l'eau", précise la plateforme. "Ainsi, vivre quelque part entre Perpignan et Nice peut non seulement vous apporter du plaisir aujourd'hui, mais aussi sauver des vies en cas d'apocalypse zombie".

À l'inverse, la Seine-Saint-Denis ferme ce classement à la 94ème place, devancée par les Yvelines, et le Doubs en 92ème position. Vous savez donc ce qui vous reste à faire si vous vivez dans ces départements !