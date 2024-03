Brésil : l’appartement de Friends disponible à la location

Vous êtes fan de la série Friends ? Alors voilà qui pourrait vous intéresser ! Il existe, au Brésil, un Airbnb qui reproduit le célèbre appartement de Monica dans les plus petits détails ! C’est vraiment bluffant, tout y est : les murs violets, les posters en français, la cuisine bleue, les différentes chambres… bref, tout pour se plonger dans l’univers des personnages de l’une des séries mythiques des années 1990/2000.

L’une des seules différences avec la série, c’est que l’appartement ne se trouve pas à New-York, mais à Porto Alegre, au Brésil. Les plus grands fans remarqueront aussi d’autres détails importants. L’appartement est rempli de références à certains épisodes de la série. Dont un tableau sur lequel les points étaient comptés dans l’épisode « Celui qui gagnait les paris ». On retrouve aussi un vinyle de Lionel Ritchie. Et les photos prises lors du mariage de Monica et Chandler.

Un appartement similaire à Rouen

Pour en profiter, il faudra tout de même lâcher un petit billet. Une nuit dans cette réplique de l’appartement de Friends vous coûtera…. 113€ ! Sachez tout de même qu’il n'est pas nécessaire de faire le voyage jusque’au Brésil pour loger dans un appartement qui ressemble en tout point à celui de la série. Un couple originaire de Rouen met un appartement à la location dans le centre-ville. Celui-ci aussi offre une réplique, dans les moindres détails, de celui de Monica. Et c’est un peu moins loin…