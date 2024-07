Au ciné cette semaine : "Horizon : une saga américaine Chapitre 1", " Pourquoi tu souris" et "Les Sept samouraïs", on vous aide à choisir

D’autant que ce n’est que la première partie, le second chapitre sortira sur les écrans le 11 septembre prochain.

Costner y montre aussi bien le point de vue des pionniers que celui des autochtones et offre des moments de grand cinéma, mais parfois un peu long.

Amateurs de western ultra-classique, vous allez être servi : cavalerie, indiens et paysages superbes... rien ne manque dans ce Horizon : une saga américaine Chapitre 1 ; même pas une pointe de réalisme choquant, qui fait souvent défaut aux films du genre.

Ici, on suit les aventures de pionniers pendant la conquête de l’ouest : les rescapés d’un camp attaqué par des Indiens, un cowboy solitaire contraint de prendre sous sa protection une jeune femme et le fils de sa logeuse...

Derrière et surtout devant la caméra de Horizon : une saga américaine Chapitre 1, Kevin Costner. 34 ans après le superbe Danse avec les Loups, l’acteur retrouve une fois de plus son sujet de prédilection : le grand ouest américain.

Également au cinéma cette semaine, Pourquoi tu souris, avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard et Emmanuelle Devos. L’histoire de deux galériens un peu escrocs qui vont chacun essayer de s’attirer les grâces de Marina, une femme qui a le cœur sur la main...

A ne pas manquer pour tous les amateurs de grand cinéma, la ressortie, à l’occasion de ses 70 ans, du chef d’œuvre d’Akira Kurosawa, Les Sept samouraïs. Le film a inspiré les plus grands réalisateurs et les plus grands films, à commencer le classique western, Les Sept mercenaires.

Il raconte l’histoire de 7 samouraïs recrutés par de pauvres villageois pour les défendre contre les attaques d’une bande de pillards...