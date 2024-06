Au ciné cette semaine : "Le Comte de Monte Cristo", "La Famille Hennedricks " "Sans un bruit : Jour 1", on vous aide à choisir

Ici, l’image est belle, les méchants vénéneux et le souffle épique... Seul bémol (et pas des moindres) : Pierre Niney, lui-même.

A la réalisation, le duo de scénaristes des récents Les Trois mousquetaires : d’Artagnan et Les Trois mousquetaires : Milady, Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière. Donc, oui, adapter les textes de Dumas, ils savent le faire et même très bien.

Pierre Niney tient le rôle-titre de cette nouvelle version du roman d’Alexandre Dumas ; celui d’Edmond Dantes, trahi et enfermé dans les geôles du château d’If, le jour de son mariage. De retour 14 ans plus tard sous une fausse identité, il a la ferme intention de se venger...

Egalement au cinéma la semaine du 26 juin

Autre salle, autre ambiance : La Famille Hennedricks.

Pour son premier long-métrage de cinéma, Laurence Arné retrouve Dany Boon après Radin ! ou La Ch’tite famille. Ils forment ici une famille recomposée, partant en road trip forcé, lorsque l’ado menace de repartir vivre chez son père.

Enchaînant les conflits et les emmerdes, l’oxygène apporté par les trop rares éclats de rire finit par manquer. Et on sort plus en PLS que de bonne humeur...