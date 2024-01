Cette fois-ci, alors qu’il accepte de rechercher le chat d’une très jolie et fortunée cliente, le détective privé se retrouve aux prises avec une terrible organisation criminelle qui transforme les soldats en surhommes grâce à un mystérieuse technologie...

En dépit d’un graphisme légèrement différent de ce qu’on a pu connaître à l’époque, City Hunter : Angel Dust, reprend tous les éléments d’un épisode classique : l’obsession maladive de Nicky pour les jolies femmes, les massues assassines de Laura, les gros flingues et les flash-backs nostalgiques.

Il voit aussi le retour de Mammouth et Hélène, mais opère en plus – surprise - un petit « cross over » avec l’autre série culte de Tsukasa Hōjō : Cats eyes.

Les fans de Nicky Larson ne seront pas déçus.

Un prix Pulitzer adapté en comédie musicale

Également au cinéma cette semaine : La Couleur pourpre.

Pour ceux qui avaient pu voir la version de Steven Spielberg en 1985, il s’agit là de l’adaptation de la comédie musicale, elle-même directement adaptée du livre autobiographique d’Alice Walker.

De son enfance sur les côtes de Georgie aux Etats-Unis, violée par son père, séparée de ses enfants à la naissance, à son mariage effectué sans son consentement à "Monsieur", un homme qui la bat.

Celie (Fantasia Barrino), femme noire, pauvre et "moche" comme ne cessent de lui répéter d’abord son père, puis son mari, va survivre grâce l’amour de sa sœur, Nettie (Halle Bailey), puis d’une sensuelle chanteuse de cabaret, Shug Avery (Taraji P. Henson), et de sa belle-fille, au caractère bien trempé, Sofia (Danielle Brooks).