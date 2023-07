Le musée du Sud Touraine pousse un peu plus loin l’immersion au temps de la Préhistoire, en proposant cet été des « Paléo’bivouacs ». Le temps d’une journée, parents et enfants font un bond dans le passé, pour découvrir le mode de vie des habitants du Sud Touraine de la fin du Néolithique.

« A cette époque-là, c’était une ère glaciaire, et les hommes préhistoriques qui vivaient dans la région vivaient de la chasse, nous explique Frédéric Demouche, responsable du musée. Ils étaient nomades et leur proie principale était le renne. Tout dans leur quotidien, dans les objets qu’ils fabriquaient, tiraient du renne. Comme les collections du musée présentent ces objets de cette époque, on s’est dit qu’on allait faire tester aux gens cette façon de vivre, grâce au Paléo’Bivouac ».

Le temps d’une journée, de 10h30 à 15h30, le groupe de participants remonte 20 000 ans en arrière. Plusieurs ateliers sont alors proposés. « On apprend aux participants à faire du feu selon deux méthodes préhistoriques, précise Frédéric Demouche, par friction et percussion. On leur apprend à monter le tipi en peau de renne, puis ensuite on leur apprend à faire une arme de chasse de cette époque qu’on appelle le propulseur, qui sert à lancer des flèches géantes ».

Le « Paléo’Bivouac » est une activité à découvrir en famille, accessible dès l’âge de 9 ans. Plusieurs sessions sont proposées : le 11 et le 25 juillet, les 9 et 23 août, ou encore le 25 octobre. Comptez 14 euros pour les enfants, 18 euros pour les adultes. L’entrée au musée est incluse dans le prix.

Réservation par téléphone au 02 47 94 90 20.