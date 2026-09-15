Mélissa annonce une nouvelle date à La Maroquinerie

Après avoir déjà foulé la scène de La Maroquinerie, Mélissa annonce son retour dans la salle parisienne le 29 octobre 2026. Cette nouvelle date vient confirmer la montée en puissance de la jeune artiste depuis son passage dans la Star Academy et la tournée qui a suivi, avec cette fois un concert consacré à son propre univers. Les fans n’auront pas longtemps à attendre pour prendre leurs places, l’ouverture de la billetterie est prévue ce jeudi 17 septembre à 12h00.

Mélissa n’arrive évidemment pas les mains vides, elle a déjà sorti son premier EP, tout va bien (j’crois) en juillet dernier. Le projet rassemble ses premières chansons en solo et lui permet de tourner progressivement de décoller l’étiquette Star Academy pour construire une identité qui lui ressemble. Quoi faire de moi a par exemple dépassé le million d’écoutes. Un EP qu’elle avait complété avec le single monstres & Cie début septembre. Cinq titres qu’elle aura l’occasion de présenter une nouvelle fois en live à ses plus grands fans.