Christophe Willem annonce un « pré-tour » des théâtres avant sa grande tournée 2027

Christophe Willem reprendra la route dès le 27 février 2027 avec une série de concerts dans des salles à taille humaine. Baptisée comme « pré tour », cette première partie de tournée s’étendra jusqu’au 20 mai, avec 30 dates en France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Il passera, entre autres, à Angers, Tours, Blois, Poitiers,…

Cette série de concerts servira en quelque sorte de mise en bouche avant la grande tournée du chanteur annoncée pour l’automne 2027. Cette tournée des Zéniths débutera le 22 octobre 2027 et comptera 17 dates, avec notamment plusieurs grandes salles françaises. Elle se terminera en beauté le 9 décembre à l’Accor Arena de Paris, où Christophe Willem se produira pour la première fois.

2027 marquera ses 20 ans de carrière de Christophe Willem. Les concerts sont donc pensés comme une nouvelle étape dans son parcours, entre nouveaux morceaux et grands titres qui ont marqué sa carrière. La mise en vente générale des dates du pré-tour est prévue ce mardi 15 septembre 2026 à 10h.

Chritophe Willem sera également présent à Châteauroux, le 26 septembre, à l'occasion de la troisième et dernière date du Tour Vibration.