Pierre de Maere cache deux vinyles d’or dans son nouvel album

Pierre de Maere aurait-il regardé un peu trop Charlie et la Chocolaterie ? À quelques jours de la sortie de son nouvel album Ave de Maere, prévue le 25 septembre 2026, le chanteur lance une opération particulièrement originale.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il annonce avoir glissé deux vinyles d’or parmi les exemplaires de son nouvel album disponibles sur sa boutique officielle.

Le principe est simple : commander Ave de Maere et espérer recevoir l’un de ces deux précieux exemplaires. Mais contrairement au fameux ticket d’or de Willy Wonka, la véritable récompense ne sera pas une visite d’usine.

Les deux gagnants décrocheront un dîner en tête-à-tête avec Pierre de Maere.