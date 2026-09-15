Pierre de Maere cache deux vinyles d’or dans son nouvel album
Publié : 15 septembre 2026 à 9h44 par Iris
Pierre de Maere transforme la sortie de son album " Ave de Maere " en véritable chasse au trésor. Le chanteur belge a caché deux vinyles d’or parmi les exemplaires de son nouvel opus. Les deux heureux gagnants pourront ensuite partager un dîner en tête-à-tête avec lui.
Pierre de Maere aurait-il regardé un peu trop Charlie et la Chocolaterie ? À quelques jours de la sortie de son nouvel album Ave de Maere, prévue le 25 septembre 2026, le chanteur lance une opération particulièrement originale.
Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il annonce avoir glissé deux vinyles d’or parmi les exemplaires de son nouvel album disponibles sur sa boutique officielle.
Le principe est simple : commander Ave de Maere et espérer recevoir l’un de ces deux précieux exemplaires. Mais contrairement au fameux ticket d’or de Willy Wonka, la véritable récompense ne sera pas une visite d’usine.
Les deux gagnants décrocheront un dîner en tête-à-tête avec Pierre de Maere.
Pierre de Maere espère même se faire de nouveaux amis
L’artiste ne semble d’ailleurs pas envisager cette rencontre comme une simple opération promotionnelle. Il explique avoir déjà organisé une expérience similaire par le passé avec deux fans.
Et l’histoire aurait largement dépassé le cadre d’une rencontre entre un artiste et son public : Pierre de Maere raconte être devenu très proche des deux gagnants, au point d’avoir ensuite assisté à leur mariage.
Une expérience qui lui donne aujourd’hui envie de recommencer, avec l’espoir assumé de voir naître une nouvelle amitié autour de ce dîner.
Pour tenter sa chance, il faut précommander Ave de Maere sur la boutique officielle du chanteur avant sa sortie le 25 septembre. Certains exemplaires commandés en amont peuvent également être accompagnés d’une illustration signée et dédicacée.
Le nouvel album de Pierre de Maere s’annonce donc avec une petite dose de suspense supplémentaire : quelque part parmi les commandes se cachent deux vinyles d’or et, avec eux, la promesse d’un dîner plutôt inhabituel avec le chanteur.