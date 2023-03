Au MuséoParc Alesia, découvrez comment vivaient les Gaulois

Le MuséoParc Alesia à Alise-Sainte-Reine en Côte d’Or, a rouvert ses portes aux visiteurs il y a quelques semaines. Après deux années difficiles, la fréquentation est remontée l’an dernier. 85 000 visiteurs au total, c’est plus qu’en 2019. Cette saison encore, ils pourront encore découvrir l’histoire des lieux, là où s’est déroulée la bataille entre Vercingétorix et César en 52 avant JC, découvrir plus de 600 objets archéologiques, les vestiges du site gallo-romain et la statue de Vercingétorix.



Le point sur les nouveautés et les rendez-vous jusqu’à l’été avec Mathilde Le Piolot Ville - responsable de l’animation culturelle.