C’est pourquoi le gouvernement a récemment annoncé la création d’un nouveau label : le « Préparé sur place ».

Il est vrai que parfois, dans certains établissements, la mention « Fait maison » ne garantit pas que l’on ait dans notre assiette des aliments cuisinés à 100% sur place.

Cette dérive, le gouvernement n’en veut plus et souhaite que les choses soient plus claires pour le consommateur. Avec le « Préparé sur place » justement, mentionner l’origine de l’aliment pourrait devenir obligatoire pour le restaurateur.

Actuellement, il n'y a rien de défini, la ministre déléguée aux PME a évoqué un test qui pourrait être lancé en Île-de-France pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ce qui veut dire que ce nouveau label « Préparé sur place » pourrait cohabiter, du moins, quelque temps, avec l’actuelle mention « Fait maison ».

En attendant que l’on en sache plus, quand vous vous déplacez au restaurant, on vous invite à demander directement aux cuisiniers comment les produits sont cuisinés, et s’ils sont de saison.