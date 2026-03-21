Au salon 2000 Emplois 2000 Sourires, 70 entreprises orléanaises recrutent

Une occasion de trouver un job près de chez soi ! Jeudi 26 mars de 9h30 à 16h30, le Salon 2000 Emplois 2000 Sourires s’installe au Stade de la Source à Orléans pour son édition 2026. Un événement incontournable pour tous les Orléanais en recherche d'emploi ou de formation.

Guidé par les mots d’ordre de l'emploi, de la formation et du handicap, ce salon accueillera 70 entreprises actives dans une multitude de secteurs d'activité comme le sport, la vente, les services publics, la santé... Un véritable point de rassemblement pour rencontrer des professionnels et découvrir des métiers ou des formations adaptées à chacun.

Ces acteurs de l'économie locale seront mobilisés pour présenter des métiers d'aujourd'hui et de demain avec des dizaines de postes à la clé. La liste des offres d’emplois est déjà disponible sur le site du salon. Alors, pour optimiser ses chances, il est important de ne pas oublier son CV ! Ce simple document pourrait bien changer votre avenir professionnel. Rendez-vous le 26 mars au Stade de la Source pour saisir votre chance.