Pourquoi les Pussycat Dolls annulent une partie de leur tournée ?

Dans un message publié sur leurs réseaux sociaux, les Pussycat Dolls ont confirmé la nouvelle avec regret. « Après avoir porté un regard honnête sur la tournée nord-américaine, nous avons pris la décision difficile et déchirante d’annuler toutes les dates nord-américaines, à l’exception d’une seule », explique le groupe.

Le retour des Pussycat Dolls ne se déroulera pas comme prévu. 16 ans après leur séparation, le célèbre girls band des années 2000 est contraint d’annuler une grande partie de sa tournée nord-américaine, baptisée PCD Forever Tour , en raison de ventes de billets jugées insuffisantes.

Parmi les concerts maintenus figure uniquement leur participation au festival WeHo Pride de Los Angeles, prévue le 6 juin 2026. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts et Kimberly Wyatt ont tenu à souligner leur attachement à la communauté LGBTQ+, qui les soutient depuis leurs débuts.

Les Pussycat Dolls maintiennent leur tournée européenne

Si la tournée nord-américaine des Pussycat Dolls est fortement réduite, les fans européens peuvent toutefois être rassurés. Le groupe affirme que les dates prévues en Europe sont maintenues et rencontrent même un succès encourageant, avec plusieurs concerts déjà complets.

Pensé comme une célébration des vingt ans de leur premier album PCD, ce retour devait marquer une nouvelle étape pour le groupe après plusieurs années d’absence. Une précédente tentative de reformation avait déjà échoué au début des années 2020, sur fond de pandémie et de tensions internes.

Le projet continue cependant d’être marqué par certaines divisions. En mars dernier, Carmit Bachar, membre fondatrice des Pussycat Dolls, avait publiquement regretté son exclusion de cette reformation. Sur Instagram, elle expliquait avoir découvert les projets du groupe en même temps que le grand public, déplorant un manque de communication.

Malgré ces difficultés, les Pussycat Dolls entendent poursuivre leur retour sur scène auprès du public européen. Elles seront notamment en Ffrance à l'Accor Arena de Pairs, le 19 septembre prochain. Le groupe promet un spectacle centré sur ses plus grands succès et sur la nostalgie des années 2000, une période durant laquelle des titres comme Don’t Cha, Buttons ou When I Grow Up avaient dominé les classements internationaux.

Reste désormais à savoir si cette tournée européenne permettra de relancer durablement le groupe après ce revers américain.